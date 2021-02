NFL: Πρωταθλητές οι Τάμπα Μπέι με ηγέτη τον 43χρονο Τομ Μπρέιντι [βίντεο και εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Δείχνει απίστευτο κι όμως είναι αληθινό: Στα 43 του χρόνια, ο Τομ Μπρέιντι κέρδισε το 55o Super Bowl ως MVP, παρασύροντας την Τάμπα Μπέι σε άνετη επιτυχία, 31-9 επί της Κάνσας Σίτι.

Η ομάδα της Τάμπα πανηγύρισε για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά το 2003, αυτή τη φορά ως αουτσάιντερ στο σπίτι της, στο στάδιο Raymond James.

THE @BUCCANEERS ARE SUPER BOWL LV CHAMPIONS! #SBLV #GoBucs pic.twitter.com/LmvNzPzlCO

Για τον Μπρέιντι, στο δέκατο τελικό του, είναι ο έβδομος θρίαμβος, περισσότερο από οποιαδήποτε στις 32 ομάδες, μιας και Πάτριοτς με Στίλερς έχουν σταματήσει στους έξι.

That is TD pass number THREE for Tom Brady.

Kinda seems like he's done this Super Bowl thing before.pic.twitter.com/OBIpj5pNCw

— NFLonCBS (@NFLonCBS) February 8, 2021