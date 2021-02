Grampians Trophy : Η εκπληκτική Σάκκαρη νίκησε 2-0 την Κέρμπερ και προκρίθηκε στους «4» [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση απέκλεισε με 2-0 την πρώην Νο1 Αντζελίκ Κέρμπερ και θα παίξει με την Ανέτ Κονταβέιτ στον ημιτελικό του Grampians Trophy της Μελβούρνης.

Μετά από μία ώρα και 19 λεπτά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 22 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε 6-4, 6-2 της Γερμανίδας(Νο 25 στον κόσμο), που έχει κατακτήσει στην καριέρα της τρία Grand Slam.

Mάλιστα στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε πίσω με 1-4, βελτίωσε όμως το σερβίς της και επικράτησε με 6-4

