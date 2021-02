Χαμός στο Χοκς – Λέικερς: Άγριος καβγάς του Λεμπρόν Τζέιμς με γυναίκα φίλαθλο [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Φοβερά πράγματα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νίκης των Λέικερς επί των Χοκς (107-99).

Συγκεκριμένα οκτώ λεπτά πριν τη λήξη ο Λεμπρόν Τζέιμς άρχισε να μιλάει με άνδρα που καθόταν στις εξέδρες και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από την γυναίκα του, που του είπε να μην μιλάει στον άνδρα της γιατί θα τον σπάσει στο ξύλο!

Όπως ανέφερε η γυναίκα φίλαθλος σε βίντεο που ανέβασε στα social media, ο Λεμπρόν έβρισε τον σύζυγό της στην κερκίδα και εκείνη τον υπερασπίστηκε. Τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο «βασιλιάς» της είπε «σκάσε, ηλίθια κ@@λα» και εκείνη του απάντησε «αν ξαναμιλήσεις στον άνδρα μου, θα σε γα@@@@»!

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll

— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021