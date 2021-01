Ενας χρόνος από την μοιραία πτήση του Κόμπι Μπράιαντ [εικόνες & βίντεο]

Δημήτρης Ντόγκας

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την ημέρα που ο Κόμπι Μπράιαντ, το «μαγικό χέρι» του ΝΒΑ χάθηκε όταν συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε.

Σε ηλικία μόλις 41 ετών έφυγε από τη ζωή, στις 26 Ιανουαρίου ο Κόμπι Μπράιαντ, ένας από τους θρύλους του NBA και του παγκόσμιου μπάσκετ, όταν συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα social media κατακλύστηκαν από μηνύματα σχετικά με τον απροσδόκητο χαμό του.

Χάθηκε πετώντας προς έναν αγώνα μπάσκετ, στον οποίο θα συμμετείχε η κόρη του Τζίτζι διεκδικώντας με την ομάδα της- και προπονητή τον διάσημο πατέρα της-το Mamba Cup. Στο μοιραίο ελικόπτερο-λιμουζίνα με πιλότο τον Άρα Ζομπάγιαν, επέβαιναν επίσης ο Τζον Αλτομπέλι, προπονητής μπέιζμπολ στην κολεγιακή ομάδα Οραντζ Κόουστ ,η σύζυγός του Κέρι, 46 ετών και η κόρη τους Αλίσα, 13 ετών. Μαζί τους ήταν η 38χρονη Κριστίνα Μάουζερ, βοηθός προπονήτρια στην ακαδημία μπάσκετ Mamba, η Σάρα Τσέστερ 45 ετών και η κόρη της Πέιτον, επίσης 13 ετών. Τα τρία κορίτσια ήταν συμπαίκτριες και φίλες.

Γεννημένος στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, στις 23 Αυγούστου του 1978 ο Κόμπι εισήλθε στο ΝΒΑ απευθείας από το Λύκειο (Lower Merion High School), και αγωνίστηκε για τους Λος Άντζελες Λέικερς ολόκληρη την καριέρα του, κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα ΝΒΑ. Είχε επιλεγεί 16 φορές All-Star και 12 φορές στην καλύτερη αμυντική πεντάδα.

Ο πιο εμβληματικός παίχτης στην ιστορία των Λέικερς πέθανε «γρήγορα» μετά από τραύμα από «αμβλύ όργανο»

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, ο καιρός και η ορατότητα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον αποπροσανατολισμό του πιλότου. Πριν από κάθε πτήση με τον Μπράιαντ, δημιουργείτο ένα ομαδικό τσατ με στοιχεία για το ταξίδι. Τη συγκεκριμένη ημέρα είχαν εκφραστεί ανησυχίες για τις δυσμενείς καιρικές οι οποίες ωστόσο κατευνάστηκαν τόσο από τον πιλότο όσο και από τον συντονιστή πτήσης.

Επιπλέον γίνεται λόγος και για την αναφορά του πιλότου Άρα Ζομπάγιαν, ο οποίος μέσω ασυρμάτου είχε ενημερώσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι πετούσε στα 4.000 πόδια, πάνω από πυκνά σύννεφα για να έχει καλύτερη ορατότητα, ενώ στην πραγματικότητα το ελικόπτερο έπεφτε, με αποτέλεσμα να συντριβεί στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια.

Το γνωστό κυρίως ως «προάστιο των Καρντάσιαν» από εκείνη την μοιραία Κυριακή απέκτησε μια διαφορετική, θλιβερή και μακάβρια φήμη.

Υπό κανονικές συνθήκες το συγκεκριμένο δρομολόγιο, από την έπαυλη του Μπράιαντ στο Οραντζ Κάουντι ως το αθλητικό κέντρο Mamba Sports Academy που ο Κόμπι είχε ιδρύσει στο Νιούμπερι Παρκ, στις παρυφές του Λος Αντζελες, ήταν μία μετακίνηση ρουτίνας, διάρκειας περίπου μισής ώρας.

Το ελικόπτερο άλλωστε ήταν το μέσο μεταφοράς του του Μπράιαντ. Όταν ήταν ακόμη στην ενεργό δράση, δηλαδή έως το 2016, ξυπνούσε νωρίς το πρωί στο σπίτι του, έκανε προπόνηση στο ιδιωτικό γυμναστήριο, πήγαινε τις κόρες του στο σχολείο και εν συνεχεία έπαιρνε το ελικόπτερο για να πετάξει ως τις εγκαταστάσεις των Λέικερς και να λάβει μέρος στην καθημερινή προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα.

Ύστερα από 10 λεπτά πτήσης, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Μπέρμπανκ του Χόλιγουντ επικοινώνησαν με τον χειριστή του ελικοπτέρου. Του ζήτησαν να καθυστερήσει, δίνοντας το περιθώριο σε άλλο αεροσκάφος να προσγειωθεί. Ο πιλότος απάντησε ότι θα κινηθεί βόρεια, προς το Γκλεντέιλ.

Ο πύργος ελέγχου πρότεινε στον χειριστή να προσανατολιστεί πετώντας ευθυγραμμισμένος με τον αυτοκινητόδρομο 118. Ακολούθησε διάλογος, με τον πιλότο να ζητά άδεια για ελιγμούς και τον ελεγκτή να του επισημαίνει ότι «πετάτε πολύ χαμηλά (στα 426 μέτρα). Τα ραντάρ δεν σας πιάνουν. Δεν μπορούν να σας καθοδηγήσουν».

Το ελικόπτερο χάθηκε από τα ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης, καθώς και από τις επικοινωνίες. Στις 09.47 η Πυροσβεστική της περιοχής δέχτηκε κλήση για επείγουσα επέμβαση. Είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε δυσπρόσιτο σημείο πάνω από το Καλαμπάσας, στην πλαγιά λόφου και σε ύψος περί τα 330 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Μετά από 41 λεπτά στον αέρα το ελικόπτερο, συνετρίβη με ταχύτητα 241 χλμ./ώρα.

Τα συντρίμμια και ό,τι απέμεινε από τους επιβαίνοντες σκορπίστηκαν σε μια έκταση όση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Οι Αρχές δεν έδωσαν λεπτομερή στοιχεία σχετικά, όμως τα σώματα των 9 θα πρέπει να βρέθηκαν σε φριχτή κατάσταση. Ο Μπράιαντ ταυτοποιήθηκε μόνο από τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Τη στιγμή του θανάτου του, στο άτυπο χρηματιστήριο των VIPs, ο Μπράιαντ ξεχώριζε με ατομική περιουσία που αγγίζει τα 700 εκατ. δολάρια. Παράλληλα με την αθλητική του σταδιοδρομία, επένδυε μεθοδικά σε γιγαντιαίες εταιρείες, ενώ δεν παραμελούσε τη φιλανθρωπική δράση, μέσω ιδρύματος που διηύθυνε από κοινού με τη σύζυγό του, Βανέσα Μπράιαντ. Πέρα από το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο, ο Κόμπι δημιούργησε και τη δική του Ακαδημία Μπάσκετ με στόχο να βοηθήσει χιλιάδες παιδιά που ήθελαν να ακολουθήσουν το όνειρό τους, όπως έκανε κάποτε και εκείνος.

Η είδηση του θανάτου του ίδιου και της κόρης του προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Λίγο μετά τη γνωστοποίηση του τραγικού συμβάντος, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το «Στέιπλς Σέντερ» για να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του θρυλικού άσου.

Ενδεικτική εικόνα από τα παρκέ του NBA μετά την είδηση του θανάτου του Κόμπι: Τάισον Τσάντλερ (αριστερά), Όστιν Ρίβερς (κέντρο) και Έρικ Γκόρντον (δεξιά) δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Πάνω ο ΛεΜπρον Τζέιμς την ώρα που πληροφορείται το τραγικό συμβάν

Η ομάδα των Λέικερς βρισκόταν εν πτήση και έμαθε τα νέα μετά την προσγείωσή της, με τον ΛεΜπρον Τζέιμς ,ο οποίος μόλις την προηγούμενη μέρα τον είχε ξεπεράσει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ, να κλαίει γοερά.

Στα γήπεδα του NBA, παρότι διεξήχθη κανονικά αγωνιστική (γεγονός που κατακρίθηκε ευρέως στα σόσιαλ μίντια), το κλίμα αναμενόμενα ήταν βαρύ.

Στο άκουσμα της είδησης, ο Κάιρι Ίρβινγκ αποχώρησε από το «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν», το οποίο φωταγωγήθηκε με μοβ και κίτρινο χρώμα, και αρνήθηκε να αγωνιστεί στο ματς των Νικς κόντρα Νετς.

Σε όλα τα παρκέ έβλεπες παίκτες δακρυσμένους, με σκυμμένο το κεφάλι ή κοιτώντας ψηλά στον ουρανό, ενώ ορισμένοι έγραφαν μηνύματα στα παπούτσια τους.

Πολλοί οπαδοί φορώντας φανέλες του Κόμπι έκλαιγαν στις εξέδρες, ενώ παντού ακουγόταν ρυθμικά το όνομά του. Τα ματς ξεκίνησαν με παράβαση 24 δευτερολέπτων ή 8 δευτερολέπτων δεύτερης κατοχής, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του, επειδή στην καριέρα του φόρεσε τα δύο αυτά νούμερα. Ο Γκρεγκ Πόποβιτς δήλωσε μετά τον αγώνα των Σπερς με τους Ράπτορς: «Καλό παιχνίδι, σκληρή ήττα, αλλά ποιος νοιάζεται;».

Οι Λέικερς προς τιμήν του σπουδαίου άσου τους απέσυραν τη φανέλα με το «8», την οποία φορούσε στην πρώτη του δεκαετία στη λίγκα, και τη φανέλα με το «24» της δεύτερης δεκαετίας. Είναι ο μόνος στην ιστορία του NBA που έχει λάβει τέτοια τιμή.

Δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό τους, έγινε η κηδεία του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του Τζιάνα, σε ιδιωτική τελετή σε νεκροταφείο στην Καλιφόρνια.

Μάλιστα, η ιστοσελίδα Daily Mail έφερε στην δημοσιότητα εικόνες από το σημείο της τελευταίας κατοικίας του θρύλου του παγκόσμιου μπάσκετ.

EXCLUSIVE: This is the private grave site where Kobe and daughter Gianna were laid to rest side-by-side https://t.co/evgZo9GoIC — Daily Mail US (@DailyMail) February 14, 2020

Όπως διακρίνεται στις φωτογραφίες ο οικογενειακός τάφος βρίσκεται στην κορυφή του νεκροταφείου με κατεύθυνση προς την πλευρά της οικίας των Μπράιαντ, καθώς και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Την μαρμάρινη πλάκα του τάφου του πατέρα με την κόρη του πλαισιώνουν δυο ροζάρια που συμβολίζουν την καθολική πίστη της οικογένειας.

Την ίδια μέρα το FOX 11 έφερε στη δημοσιότητα το πιστοποιητικό θανάτου του.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Κόμπι Μπράιαντ τραυματίστηκε θανάσιμα από αμβλύ όργανο με τους ιατροδικαστές να προσθέτουν ότι η χρονική απόσταση ανάμεσα στο χτύπημα και τον θάνατο ήταν μικρή.

Ο Black Mamba και η κόρη του κηδεύτηκαν στις 7 Φεβρουαρίου , ωστόσο στις 24 Φεβρουαρίου τον αποχαιρέτησαν οι φίλοι του, οι οποίοι από νωρίς είχαν αρχίσει να προσέρχονται στο «Στέιπλς Σέντερ», αλλά και έξω από αυτό.

Thousands gather in LA to honor the life of the great Kobe Bryant pic.twitter.com/EuLOZu1xun — Gary E Acosta (@garynahrep) February 24, 2020

Η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία. Ο Κόμπι φορούσε το Νο.24 και η Τζιάνα το Νο.2 στο Γυμνάσιο του Harbor Day School όπου φοιτούσε.

Μέσα στο γήπεδο οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Βετεράνοι άσοι του ΝΒΑ, όπως ο Σακίλ Ο’ Νιλ, με τον οποίο ο Κόμπι συνυπήρξε στους Λέικερς και κατέκτησαν μαζί τρία πρωταθλήματα, ο Τζόρνταν και πολοί άλλοι δεν μπορούσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους.

Η Μπιγιονσέ τραγούδησε για τον «Mamba» και η Τζένιφερ Λόπεζ δάκρυζε στις κερκίδες, όταν η σύζυγος του Βανέσα, του απηύθυνε το «ύστατο χαίρε».

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν στην ειδική εκδήλωση ήταν ο αποχαιρετισμός του Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας για τον Κόμπι .

«Όταν πέθανε ο Κόμπι, πέθανε ένα κομμάτι του εαυτού μου» είπε ο Air για τον μεγάλο του αντίπαλό με τον οποίο, όμως, τον συνέδεε ένας ιδιαίτερος δεσμός. «Πολλοί μπορεί να εκπλαγούν αλλά ήμασταν πολύ στενοί φίλοι. Όλοι ήθελαν να μιλούν για τη σύγκριση ανάμεσά μας. Εγώ ήθελα να μιλάω για τον Κόμπι» πρόσθεσε ο Τζόρνταν. « Αυτό το αγόρι είχε ένα πάθος το οποίο δεν μπορείτε να αντιληφθείτε. Όσο τον γνώριζα ήθελα να γίνω ο καλύτερος μεγάλος αδελφός που θα μπορούσα να ήμουν» πρόσθεσε συγκινημένος .

Ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ, τον περασμένο Ιανουάριο, μοιάζει ακόμη σαν ψέμα. Φίλοι, συμπαίκτες ,ο πλανήτης δεν έχει σταματήσει να τον τιμά.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση ο ΛεΜπρον Τζέιμς με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ από τους Λέικερς, ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία με μία φανέλα του ‘’black mamba’’ και έγραψε στη λεζάντα:

«Ελπίζω να σε έκανα υπερήφανο αδελφέ μου. Σε αγαπώ και μου λείπεις»…

Ο Πάου Γκασόλ με τη σύζυγό του τον Σεπτέμβριο απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, και αποφάσισαν να του δώσουν ως μεσαίο όνομα το Τζιάνα, της αδικοχαμένης κόρης του Μπράιαντ.

Ο Μόργκαν Φρίμαν χάρισε τη φωνή του σε ένα συγκινητικό βίντεο αφιέρωμα στον Μπράιαντ, το οποίο μιλάει για όλα όσα πρόσφερε ο θρύλος των Λέικερς στην ομάδα, την πόλη και την οικογένεια του.

I was honored to be asked to voice a special tribute to Kobe Bryant. https://t.co/noZntV1LrH — Morgan Freeman (@morgan_freeman) March 3, 2020

«Ξέραμε πως ένα πράγμα ήταν αληθινό. Σε ερωτευτήκαμε. Μεγαλώσαμε με σένα. Τα παιδιά στις παιδικές χαρές… Σε είδαμε να παίζεις τραυματίας με ρήξη αχιλλείου και παρόλα αυτά να βάζεις τις βολές… 5 δευτερόλεπτα και η μπάλα στα χέρια σου και μπαμ. 4,3,2,1. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φρίμαν.

Πρόσφατα στην Κίνα στην περιοχή Ντάλιαν, δημιούργησαν ένα γήπεδο της προς τιμήν του Κόμπι. Το παρκέ διαθέτει τα πάντα που τον αφορούν. Το έτος γέννησης και θανάτου, τους τίτλους που έχει κατακτήσει με τους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά και τον αριθμό 2 για την αδικοχαμένη κόρη του.

Τον Οκτώβριο ένα κομμάτι παρκέ, με την υπογραφή του Κόμπι από το τελευταίο παιχνίδι του κόντρα στους Τζαζ στο οποίο σκόραρε 60 πόντους, βγήκε σε δημοπρατήθηκε αντί 631.000 δολαρίων.

Άλλωστε ο Μπράιαντ θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος παίχτης της γενιάς του (Draft 1996), της δεκαετίας του 2000 καθώς και εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.

Είναι ο 3ος σκόρερ στην ιστορία του NBA με 33.643 πόντους έχοντας ακόμα 7.047 ριμπάουντ και 6.306 ασίστ. Κατέκτησε 5 πρωταθλήματα, 1 βραβείο MVP της Regular Season (2008), 2 βραβεία MVP των τελικών του NBA (το 2009 και το 2010) και 5 βραβεία MVP σε All-Star Game και δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.

Στην τροπαιοθήκη του σπιτιού του και το Όσκαρ που είχε πάρει το 2018 για την αυτοβιογραφική ταινία μικρού μήκους Dear Basketball (Αγαπητό μπάσκετ), την οποία δημιούργησε σχεδόν εξ ολοκλήρου μόνος του.