 Άλεξ Αμπρίνες: Η κατάθεση ψυχής στο κανάλι της Euroleague για την μάχη με την κατάθλιψη όταν αγωνιζόταν στο ΝΒΑ [βίντεο]

O Άλεξ Αμπρίνες, μίλησε στο κανάλι της Euroleague για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο ΝΒΑ και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με την κατάθλιψη.

O φόργουορντ της Μπαρτσελόνα θέλησε με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει στην προσπάθεια των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από αυτήν τη δύσκολη ψυχική ασθένεια.

«Ένιωθα ότι ήθελα να σταματήσω και να αποδράσω. Έπαιζα αυτό το παιχνίδι και αγαπάω αυτό το παιχνίδι για όλη μου τη ζωή και τότε, δε μπορούσα ούτε να ακουμπήσω τη μπάλα. Ήταν πραγματικά, τρεις δύσκολοι μήνες, θα μπορούσα να πω.

In 2018, @FCBbasket star @alexabrines felt he had to get away from basketball.

Since then, he has worked to feel better and to reconnect with the game he loved all his life. pic.twitter.com/wZv5tTvj13

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 21, 2021