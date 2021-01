Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στον τελικό του Σούπερ Καπ Ιταλίας μεταξύ της Γιουβέντους και της Νάπολι και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών.

Με το τέρμα που σημείωσε ο Ρονάλντο στο 64ο λεπτό του ιταλικού Super Cup, το 32ο στα 32 τελευταία παιχνίδια με τη φανέλα της «Μεγάλης Κυρίας», έφτασε πλέον τα 760 γκολ στην καριέρα του κι άφησε στη 2η θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τον Γιόζεφ Μπίτσαν.

Ο Μπίτσαν ο οποίος είχε γεννηθεί το 1913 και πέθανε το 2001είχε πετύχει 759 γκολ σε 495 ματς από το 1931 έως το 1955, έχοντας αγωνιστεί σε Ραπίντ Βιέννης, Αντμίρα, Σλάβια Πράγας, Βιτκόβιτσε, Χράντετς Κράλοβε και Ντινάμο Πράγας. Σε εθνικό επίπεδο μαλιστα είχε φορέσει τις φανέλες των εθνικών Αυστρίας και Τσεχοσλοβακίας.

⬡ 1,040 games

⬢ 760 goals

⬡ 30 trophies

Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. 🐐 pic.twitter.com/rAN0rsYru6

