Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Τσινόνσο Έτσε είναι μόλις 12 ετών και θα έχει μία θέση στην έκδοση του Guinness World Records, για το 2021.

Ο πιτσιρικάς από την πόλη Γουάρι της Νιγηρίας, σε ένα λεπτό, κατάφερε να κάνει 111 «γκελάκια» με μία ποδοσφαιρική μπάλα, ισορροπώντας ταυτόχρονα μία άλλη στο κεφάλι του!

Τα βίντεο του μικρού στο διαδίκτυο, συγκεντρώνουν χιλιάδες θεάσεις, ενώ μιλώντας για τα… κατορθώματα του, δηλώνει εμπνευσμένος από τον Λιονέλ Μέσι, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον συμπατριώτη του, Τζέι Τζέϊ Οκότσα.

Chinonso Eche, a 12-year-old boy from Nigeria, has set a world record for the most consecutive soccer ball touches in one minute while balancing a second ball on his head ⚽ pic.twitter.com/IwbKLGPrBA

— Reuters (@Reuters) January 16, 2021