Ρεκόρ έσπασε η Ρωσίδα δύτρια που κολύμπησε κάτω από τα παγωμένα νερά της Βαϊκάλης φορώντας μόνο το μαγιό της [βίντεο]

Φορώντας μόνο ένα ολόσωμο μαγιό, σκουφάκι και μάσκα, η 40χρονη τόλμησε να βουτήξει στα παγωμένα νερά της Βαϊκάλης στη Ρωσία.

Η Γιεκατερίνα Νεκράσοβα, η οποία ασχολείται με τις καταδύσεις εδώ και 4 χρόνια, κράτησε την αναπνοή της για ενάμισυ λεπτό και διένυσε την απόσταση των 85 μέτρων στις 7 Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Χριστουγέννων για τη Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η απόπειρά της θεωρείται πως έσπασε το ρεκόρ για την πιο παρατεταμένη κατάδυση σε παγωμένα νερά, κάτι που μένει να αναγνωριστεί επίσημα και από το βιβλίο παγκόσμιων ρεκόρ «Γκίνες».

Το προηγούμενο ρεκόρ γυναικείας κατάδυσης κάτω από πάγο κατείχε η Νοτιοαφρικανή Άμπερ Φίλλαρυ, η οποία διένυσε την απόσταση των 70 μέτρων στα παγωμένα νερά του Oppsjø της Νορβηγίας.

Αναδυόμενη από την λίμνη, που ήταν καλυμμένη με πάγο, η Νεκράσοβα δήλωσε «Είμαι καλά».

Footage shows Ekaterina Nekrasova, 40, holding her breath as she swims without wet suit or flippers in +0.02C water/-22C air. The 85m breaststroke swim in Lake Baikal took 1.5 min; holes were cut in the 10-inch thick ice at regular intervals in case she needed to abort the swim pic.twitter.com/ya2fD1ImMF

— The Siberian Times (@siberian_times) January 11, 2021