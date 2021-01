Formula1: Θετικός στον κορωνοϊό ο πιλότος της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ

Newsroom eleftherostypos.gr

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ferrari.

Ο Μονεγάσκος πιλότος της ιταλικής ομάδας υποβλήθηκε σε έλεγχο χθες (13/01) ο οποίος έδειξε ότι έχει προσβληθεί από τον ιό. Τέθηκε άμεσα σε καραντίνα στο σπίτι του στο Μονακό, ενώ εμφάνισε κάποια ήπια συμπτώματα του ιού.

Scuderia Ferrari Mission Winnow driver Charles Leclerc has tested positive for COVID-19.

In accordance with the team’s protocols, Charles is tested regularly and yesterday, the result from his latest test came back positive. [1/2]

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 14, 2021