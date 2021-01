Αντετοκούνμπο για Καπιτώλιο: Με ενοχλεί που το παιδί μου θα μεγαλώσει στις ΗΠΑ

Newsroom eleftherostypos.gr

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ανησυχεί. Η αθώωση του αστυνομικού που πυροβόλησε τον Τζέικομπ Μπλέικ δημιούργησε ένταση (ξανά) στις ΗΠΑ, Μπακς και Πίστονς γονάτισαν στην πρώτη φάση του αγώνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ο Γιάννης αναφέρθηκε στο ζήτημα μετά τον αγώνα. Όχι απλώς ως άνθρωπος με δύναμη, αλλά ως πατέρας.



“Ως Γιάννης θέλω την αλλαγή. Ξέρω ότι η ομάδα μου κάνει το ίδιο. Όποτε βλέπουμε κάτι λάθος θα μιλήσουμε. Το ΝΒΑ και οι Μπακς μας δίνουν αυτή την πλατφόρμα για να μιλήσουμε για ό,τι μας ενοχλεί” δήλωσε αρχικά ο Γιάννης, πριν προσθέσει:

“Αυτό αλήθεια με ενοχλεί. Όταν σταματήσω το μπάσκετ το παιδί μου θα μεγαλώσει στις ΗΠΑ και το παιδί μου είναι μαύρο. Και δεν μπορώ να φανταστώ να περάσει αυτά που βλέπω στην τηλεόραση. Αν όσο ζω και αναπνέω μπορώ να κάνω κάτι για να το αλλάξω έστω σε ποσοστό 5%, θα το κάνω”.

"As Giannis, I stand for change. As my team, we stand for change. Whenever we see something that's not right, we are going to speak up and use our platform the right way." pic.twitter.com/OA8bP5amGt

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 7, 2021