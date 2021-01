NBA: Σέλτικς, Χιτ, Μπακς και Πίστονς γονάτισαν αντιδρώντας στην εισβολή στο Καπιτώλιο και τον ρατσισμό [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Το δικό τους μήνυμα για τα τελευταία γεγονότα που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ έστειλαν Σέλτικς, Χιτ, Μπακς και Πίστονς.

Οι παίκτες των ομάδων στο ξεκίνημα των μεταξύ τους αγώνων γονάτισαν, αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο στην εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, αλλά και την απόφαση του εισαγγελέα να μην ασκήσει κατηγορίες κατά του λευκού αστυνομικού που πυροβόλησε τον Τζέικομπ Μπλέικ στο Ουισκόνσιν στις 23 Αυγούστου.

Οι Σέλτικς αποχώρησαν από το παρκέ πριν το ματς με τους Χιτ, στη συνέχεια όμως επέστρεψαν και οι παίκτες των δύο ομάδων γονάτισαν σε μια συμβολική κίνηση κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ.

Στη δήλωση τους επεσήμαναν ότι καταδικάζουν τα όσα έγιναν στο Καπιτώλιο, ενώ προσθέτουν πως παίζουν το ματς για να δώσουν χαρά στον κόσμο.

Heat and Celtics players kneel during the national anthem

(via @IraHeatBeat)pic.twitter.com/zuwsJNKmQz

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2021