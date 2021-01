Ο Στεφ Κάρι με τους 62 πόντους απέναντι στους Μπλέιζερς μπήκε στη λίστα των σούπερ σκόρερ του ΝΒΑ [πίνακας & βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Με μία μοναδική εμφάνιση, ο Στεφ Κάρι έγραψε ιστορία καθώς σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 62 πόντους στη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επί των Πόρτλαντ Μπλέιζερς (137-122).

Ο δύο φορές MVP του NBA, κατάφερε σε 36:27 να σημειώσει 62 πόντους έχοντας 18/31 σουτ (8/16 τρίποντα) και 18/19 βολές, ενώ παράλληλα μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.

Μόνος του είχε περισσότερους πόντους από το δίδυμο των γκαρντ των Μπλέιζερς (Λίλαρντ 32π., ΜακΚάλουμ 28π.) σε μια ονειρεμένη βραδιά για τον ίδιο.

