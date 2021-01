Πέθανε ο τραγουδιστής του «ύμνου» της Λίβερπουλ, «You’ll Never Walk Alone»

Newsroom eleftherostypos.gr

Στο πένθος βυθίστηκε η Λίβερπουλ καθώς πέθανε σε ηλικία 78 ετών έφυγε ο Τζέρι Μάρσντεν, των Gerry & the Pacemakers.

Η φωνή του Μάρσντεν δεν θα ξεχαστεί ποτέ εξαιτίας του θρυλικού «You ‘ll never walk alone», του ύμνου της Λίβερπουλ.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.

Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV

— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021