Απίστευτες εικόνες: Επεισόδια και ξύλο μεταξύ οπαδών σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Βολιβία

Τρεις ομάδες διεκδικούσαν τον τίτλο στο πρωτάθλημα Απερτούρα της Βολιβίας, το τελευταίο χρονικά πρωτάθλημα στη Λατινική Αμερική που ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση λόγω κορωνοϊού.

Η Always Ready είχε προβάδισμα ενός και δύο βαθμών αντίστοιχα από τις The Strongest και Bolivar και δεν… αυτοκτόνησε καθώς επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Nacional Potosi, με το δεύτερο γκολ να σημειώνεται στο 90ο λεπτό και να κατακτά τον τίτλο.

Την ίδια ώρα η The Strongest αγωνίζονταν στο Εστάδιο Ραμόν Ταχουίτσι Αγιλέρα στην Σάντα Κρουζ έδρα της Blooming και στο 87′ κέρδιζε με 3-1, ελπίζοντας ότι η Potosi μπορεί να της κάνει κάποιο δώρο.

Σε εκείνο το σημείο όμως οι οπαδοί της Blooming που είχαν σχεδόν γεμίσει το γήπεδο, παρόλο που λόγω κορωνοϊού οι κερκίδες έπρεπε να είναι άδειες, άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα και μια κροτίδα έσκασε στα τρία μέτρα από τον αγωνιστικό χώρο.

Bolivia ends the year in style. Lost the game, but reminded them who The Strongest actually are. 😎#somosBlooming #FútbolBoliviano #Apertura2020 pic.twitter.com/yAMVkbCNcq

— Srinjoy Chatterjee (@BLOoMIND) December 31, 2020