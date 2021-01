Πάρτε μολύβι και χαρτί – Τα μεγάλα ραντεβού στον αθλητισμό το 2021

Newsroom eleftherostypos.gr

Αφού η πανδημία του κορωνοϊού κατάφερε να δημιουργήσει χάος και στο αθλητικό ημερολόγιο 2020, προκαλώντας αναβολές, ακυρώσεις και μετακινήσεις κορυφαίων διοργανώσεων, το 2021 είναι γεμάτο από μεγάλα ραντεβού, έτοιμο να ενθουσιάσει και να διασκεδάσει τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, το Euro 2020, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου και ακόμα πολλά κορυφαία τουρνουά που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν, θα …ξεδιπλωθούν μπροστά μας τους επόμενους 12 μήνες.

Με την ελπίδα ότι ο κόσμος θα μπορέσει να καταστείλει με επιτυχία τον ιό για να δώσει τη δυνατότητα στους φίλαθλους να απολαύσουν μια αξέχαστη χρονιά, είτε παρακολουθώντας τους αγαπημένους πρωταγωνιστές και τα αθλήματα από το σπίτι είτε , κυρίως, στα γήπεδα.

Έπρεπε να είναι το 2020, αλλά τελικά θα είναι αυτή που μόλις ξεκίνησε, η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το Euro θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί ένα μήνα αργότερα (11.7), με 51 αγώνες σε 12 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως τουλάχιστον είναι έως τώρα ο προγραμματισμός του.

Τις ίδιες ημερομηνίες θα γίνει σε Αργεντινή και Κολομβία το 47o Copa America, που επίσης αναβλήθηκε το 2020.

Νωρίτερα το Μάρτιο (19-21.3) έχει προγραμματιστεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κίνα, επίσης ερχόμενο από το 2020, ενώ αυτό του Ανοικτού Στίβου στο Όρεγκον (6-15.8) αναβλήθηκε για το 2022, λόγω της «μετακίνησης» των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το τουρνουά τένις Wimbledon, που ακυρώθηκε το 2020, κάνει την επιστροφή του στις 28 Ιουνίου αφού ακυρώθηκε φέτος, με τον τελικό των ανδρών να παίζεται στις 11 Ιουλίου, την ίδια ημέρα με τον τελικό του Euro 2020 στο Wembley.

Την επόμενη Κυριακή, 18 Ιουλίου, ο Λιούις Χάμιλτον θα επιδιώξει να κερδίσει ένα όγδοο βρετανικό Grand Prix της Formula 1, το 149ο Open του γκολφ φτάνει στο τέλος του στο Royal St George’s και το Tour de France θα στέφει τον πρωταθλητή του.

Μόλις πέντε ημέρες αργότερα (23.8) το Τόκιο θα πραγματοποιήσει την τελετή έναρξης των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων.

Ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, στη σκηνή του ράγκμπι θα βρίσκονται οι πρωταθλητές της Νότιας Αφρικής.

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν στην Ιαπωνία στις 24 Αυγούστου, προγραμματισμένα είναι παγκόσμια Πρωταθλήματα Χάντμπολ σε ‘Ανδρες (14-31.1) στην Αίγυπτο και Γυναίκες (2-19.12) στην Ισπανία.

Συναρπαστικές αναμένονται οι δύο διοργανώσεις γκολφ στο Solheim Cup και το Ryder Cup, οι αγώνες Μαραθωνίων σε όλο τον κόσμο, το γυναικείο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι στη Νέα Ζηλανδία, δίνοντας συνέχεια στην αθλητική δράση συνεχίζεται όλο το φθινόπωρο.

Σε μία χρονιά που θα περιλαμβάνει-εκτός απροόπτου- επίσης τη μεγάλη μάχη της πυγμαχίας, ανάμεσα στους Βρετανούς , ‘Αντονι Τζοσούα και Τάισον Φιούρι, προκειμένου να αποφασιστεί ποιος είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών.

Το κορυφαίο τουρνουά που θα κλείσει την χρονιά, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης (25αρα πισίνα) στο Αμπου Ντάμπι των ΗΑΕ (13-18.12), το οποίο είχε -επίσης-αναβληθεί το 2020.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει τα κορυφαία αθλητικά ραντεβού μέσα στο 2021:

9.1-6.2: Κύπελλο Εθνών Αφρικής, Καμερούν

14-31.1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χάντμπολ (‘Ανδρες) -Αίγυπτος

21-31.1: Χειμερινή Πανεπιστημιάδα-Λουκέρνη, Ελβετία

28-30.1: Χειμερινοί Αγώνες Extreme Sports – ‘Ασπεν, Κολοράντο, ΗΠΑ

1-11.2: Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συλλόγων -Κατάρ

6-12.2: Χειμερινοί Specal Olympics- Τζάμτλαντ, Σουηδία

6.2-20.3: Ράγκμπι «Six Nations» Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία και Ιταλία

7.2: Super Bowl-Raymond James Stadium, Τάμπα, Φλόριντα

8-21.2: Australian Open Τένις -Μελβούρνη, Αυστραλία

9-21.2: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλπικού σκι-Κορτίνα, Ιταλία

14.2: All Star Game NBA-Ινδιανάπολη, Ιντιάνα, ΗΠΑ

28.2-7.3: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πινγκ Πονγκ Χιούστον,ΗΠΑ

9-23.3: Παγκόσμιο Μπέιζμπολ Classic- Ιαπωνία, Ταϊβάν, ΗΠΑ

19-21.3: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου-Νανίνγκ, Κίνα

21.3: Πρώτο Grand Prix της Formula 1- Μελβούρνη, Αυστραλία

23-28.3: Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί Αγώνες -Μπέρτστεσγκάντεν και Ρούπολντινγκ, Γερμανία

2-10.4: Ασιατικοί Αγώνες- Σάνια, Κίνα

17.4-3.5: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Snooker- Σέφιλντ, Αγγλία

3-9.5: Παγκόσμιο Combat Games (πολεμικές και μαχητικές τέχνες) -Νουρ Σουλτάν, Καζακστάν

10-23.5: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής (Συγχρονισμένης) Κολύμβησης-Βουδαπέστη, Ουγγαρία

15.5: Τελικός Κυπέλλου Αγγλίας -Στάδιο Wembley, Λονδίνο

16.5: Τελικός UEFA Champions League (Γυναίκες) -Γκέτεμποργκ, Σουηδία

21.5- 6.6: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκεϊ επί πάγου Μινσκ, Λευκορωσία και Ρίγα, Λετονία

23.5-6.6:French Open, Rolland Garros Τένις- Παρίσι, Γαλλία

26.5: Τελικός UEFA Europa League -Γκντάνσκ, Πολωνία

28-30.5: Final-4 Euroleague-Κολονία, Γερμανία

29.5: Τελικός UEFA Champions League (‘Ανδρες)-Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

30.5: Αυτοκίνητο Indianapolis 500, Ινδιανάπολη, ΗΠΑ

11.6-11.7: Euro 2020 τουρνουά σε 12 πόλεις της Ευρώπης, τελικός στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

11.6-11.7: 47ο Copa América -Αργεντινή, Κολομβία

12-13.6-Αυτοκίνητο, 89ος αγώνας 24 ώρες του Λε Μαν, Λε Μαν, Γαλλία

8-22.6: Τελικοί NBA-ΗΠΑ

17-20.6: US Open γκολφ-Λα Ζόλα, Καλιφόρνια

26.6-18.7: Ποδηλατικός Γύρος Γαλλίας (Tour de France)-Γαλλία

28.6- 11.7: Τένις Wimbledon-Λονδίνο, Μ. Βρετανία

15-18.6: Γκολφ British- Κεντ,Αγγλία

23.7-8.8: Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες-Τόκιο, Ιαπωνία

24.8-5.9: Παραολυμπιακοί Αγώνες- Τόκιο, Ιαπωνία

30.8-12.9: US Open τένις- Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

18.9-26.9: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας δρόμου-Μπριζ και Λέουβεν, Βέλγιο

18.9-16.10: Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι Γυναικών-Νέα Ζηλανδία

10.10: Τελικός Nations League (Ιταλία-Ισπανία με Βέλγιο-Δανία)- Μιλάνο, Ιταλία

13-17.10: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας- Ατσγκαμπάτ, Τουρκμενιστάν

2-19.12: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χάντμπολ (Γυναίκες) Ισπανία

5.12: Τελευταίο Grand Prix της Formula 1- Αμπού Ντάμπι, ΗΑΕ

13-18.12: Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κολύμβησης (25αρα πισίνα)-Αμπού Ντάμπι-ΗΑΕ

Ειδήσεις