Ολυμπιακοί Αγώνες: Θα δώσουν το παρών και οι 68 εγχώριοι χορηγοί

Οι διοργανωτές του Τόκιο 2020 δήλωσαν ότι και οι 68 εγχώριοι χορηγοί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες συμφώνησαν να επεκτείνουν τα συμβόλαιά τους για τη διοργάνωση που θα γίνει το καλοκαίρι του 2021.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2020, αλλά αναβλήθηκαν για ένα χρόνο λόγω της πανδημίας.

«Οι συνεργαζόμενες εταιρείες μου είπαν για τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Τόκιο 2020, Γιοσίρο Μόρι. «Αλλά μου είπαν επίσης ότι θέλουν σίγουρα να διεξαχθούν οι Αγώνες και ότι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη», τόνισε ο Γιοσίρο Μόρι.

Οι εγχώριοι χορηγοί περιλαμβάνουν εταιρείες που επλήγησαν από την απότομη πτώση της ταξιδιωτικής ζήτησης εν μέσω της πανδημίας, όπως η Japan Airlines Co Ltd και η All Nippon Airways Co Ltd.

Πάντως σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις ιαπωνικής εφημερίδας δείχνουν τα δύο τρίτα του κοινού πιστεύουν ότι οι Αγώνες θα πρέπει να αναβληθούν ξανά ή να ακυρωθούν εντελώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

