Ρεάλ: Ρήξη αχίλλειου τένοντα και τέλος η σεζόν για τον Ράντολφ

Επιβεβαιώθηκε για τον Άντονι Ράντολφ το χειρότερο δυνατό σενάριο και ο παίκτης της Ρεάλ χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Όπως ενημέρωσε η Ρεάλ, ο ταλαντούχος φόργουορντ/σέντερ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι.

Ο Ράντολφ τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα τον Ολυμπιακό και αποχώρησε από το παιχνίδι κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια.

Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι και άμεσα θα χρειαστεί να χειρουργηθεί.

Πρόκειται για την δεύτερη σημαντική απώλεια της Ρεάλ, καθώς μετά τον Καμπάτσο που έφυγε για το ΝΒΑ ,ο Λάσο καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του χωρίς και τον Αμερικανό παίκτη που μέχρι στιγμής μετρούσε 9,3 πόντους και 3,6 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague.

Με ένα post στο twitter, οι οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν την συμπαράστασή τους, γράφοντας: «Ελπίζουμε να επιστρέψεις πίσω 100% σύντομα! Οι θερμότερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση» .

Hope you're back to 100% soon! Warmest wishes for a speedy recovery! #OlympiacosBC https://t.co/k2oQlDkzoa

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 19, 2020