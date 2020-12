Χτίζουν δυναστεία: Ο 11χρονος γιος του Ρούνει υπέγραψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ [εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η δυναστεία των «Ρούνεϊ» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαμορφώνεται καθώς ο 11χρονος γιος του Γουέιν, Κάι, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με την Ακαδημία της ομάδας.

Ο μικρός δοκιμαζόταν καιρό στην Γιουνάιτεντ και φαίνεται πως έπεισε τους ανθρώπους της, ενώ ο περήφανος πατέρας και η σύζυγός του, Κολίν, του ευχήθηκαν να συνεχίσει την σκληρή δουλειά.

Ο Μάικ Φίλαν βοηθός του Ούλε Σόλσκιερ στην πρώτη ομάδα του συλλόγου έγραψε με χιουμοριστική διάθεση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Δεν είμαι σίγουρος εάν μπορώ να αντέξω κι άλλον Ρούνεϊ. Συνέχισε την σκληρή δουλειά μπόμπιρα και να ακούς τον πατέρα σου».

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020