Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο κλειστό κλαμπ με τους 7 «κροίσους» του ΝΒΑ -Το Μιλγουόκι ντύθηκε στα γαλανόλευκα

Κάτοικος Μιλγουόκι και για τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραμείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς υπέγραψε την supermax επέκταση του συμβολαίου του με τους Μπακς αντί 228.2 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο εν ενεργεία back-to-back MVP του ΝΒΑ, υπέγραψε πολυετή επέκταση με τους Μιλγουόκι Μπακς» αναφέρει η ανακοίνωση των «ελαφιών».

I got loyalty inside my DNA 🦌 pic.twitter.com/xs8V7AJ1CO — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 16, 2020

Giannis Antetokounmpo, the NBA’s reigning two-time Most Valuable Player, has signed a multi-year extension with the Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/9xNosYRVbn — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2020

«Αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η πόλη μου… Είμαι ευλογημένος που έχω τη δυνατότητα να είμαι μέρος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να αξίζουν. Το σόου συνεχίζεται… ας το πιάσουμε,» έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής στέλνοντας το μήνυμα ότι έμεινε για να φέρει στην πόλη τον τίτλο του πρωταθλητή.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Με το τρέχον συμβόλαιο του «Greek Freak» να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2021, εδώ και αρκετούς μήνες η παραμονή του είχε εξελιχθεί σε ένα πραγματικό σίριαλ με πολλές ομάδες να θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Το Μιλγουόκι όμως ήταν η μοναδική ομάδα που μπορούσε να του προσφέρει το Supermax συμβόλαιο, ενώ φρόντισε να του δείξει ότι θέλει να τον πλαισιώσει με αθλητές ικανούς να τον στηρίξουν στη διεκδίκηση του τίτλου.

Έτσι ο Γιάννης γίνεται μέλος μιας κλειστής κάστας επτά παικτών με τα σούπερ συμβόλαια. Τον πλαισιώνουν οι: Στεφ Κάρι, Τζέιμς Χάρντεν, Ντάμιαν Λίλαρντ, Πολ Τζορτζ, Τζον Ουόλ και Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Welcome to the NBA’s All Supermax Contract Team, Giannis! This team is worth $1.4 BILLION and Stephen Curry (3) is the only one with rings 😳🏆 pic.twitter.com/8gQ2Ntu1yd — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) December 15, 2020

«Νομίζω πως είναι υπέροχο που αποφάσισε να μείνει και να δεσμευτεί με αυτή την ομάδα», σχολίασε από την πλευρά του ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς και πρωταθλητής ΛεΜπρόν Τζέιμς και πρόσθεσε πως για να παίρνει ο Αντετοκούνμπο αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι οι Μπακς έχουν δημιουργήσει κάτι καλό, που αξίζει αυτή τη δέσμευση.

O αντιπρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς,Άλεξ Λάσρι, αποθέωσε τον Γιάννη για την παραμονή του και μίλησε για το πρωτάθλημα που πρέπει να έρθει στο Μιλγουόκι. «Ενθουσιασμένος που έχουμε έναν από τους καλύτερους παίκτες στο παρκέ και από τους καλύτερους ανθρώπους έξω απ’ αυτό, να μένουν στην οικογένεια των Μπακς. Πάμε να φέρουμε το πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι», έγραψε στο twitter.

Ο Αντετοκούνμπο σημαίνει πολλά για την πόλη, κάτι που φαίνεται και από τις αντιδράσεις του ί του Δήμου . Με την ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολαίου του, η γέφυρα Hoan φωτίστηκε χθες στα χρήματα της Ελλάδας, τιμώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τον Έλληνα φόργουορντ.

The Hoan Bridge is lit up in the colors of the Greek Flag until 7 p.m. tonight to celebrate Giannis signing a supermax contract with the Bucks! 🇬🇷🦌💙🤍💚 pic.twitter.com/w8dQZH22jt — Kasey Chronis (@KaseyChronisTV) December 15, 2020

