Δημήτρης Ντόγκας

Το 2020 σημάδεψε ο θάνατος δύο θρύλων του παγκόσμιου αθλητισμού, του Ντιέγκο Μαραντόνα και Κόμπι Μπράιαντ.

Στο ξεκίνημα της χρονιάς, στις 26 Ιανουαρίου ο Μπράιαντ, το «μαγικό χέρι» του ΝΒΑ χάθηκε όταν συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε, ενώ στις 25 Νοεμβρίου το «χέρι του Θεού» ακούμπησε το Θεό…

H αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ταξίδι του Μαραντόνα άρχισε στις 30 Οκτωβρίου, την ημέρα των 60ων γενεθλίων του. Ο Ντιέγκο παρακολούθησε τον φιλικό αγώνα που έγινε προς τιμήν του μεταξύ της ομάδας που προπονούσε, της Χιμνάσια Λα Πλάτα, εναντίον της Πατρονάτο. Υποβασταζόμενος παρέλαβε τις τιμητικές πλακέτες και αποσύρθηκε σπίτι του.

🇦🇷🎂 On the day he turns 60, Diego Maradona walks out at @gimnasiaoficial via their wolf-shaped inflatable tunnel.

There's also cakes on the pitch and fireworks from the fans locked outside.

…Only in Argentine football!#Diego60

🎥: @TNTSportsLA pic.twitter.com/rOrHKCF8uu

— FotMob (@FotMob) October 30, 2020