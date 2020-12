Νέο ατύχημα στη Φόρμουλα Ένα: Η Alfa Romeo Racing του Ραϊκόνεν πήρε φωτιά [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Στις φλόγες τυλίχθηκε το μονοθέσιο του Κίμι Ραικόνεν κατά τη διάρκεια των δοκιμών της Παρασκευής (11/12) στο Άμπου Ντάμπι για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1.

Συγκεκριμένα ο κινητήρας του μονοθεσίου πήρε φωτιά, με τον Φινλανδό οδηγό να δείχνει ψυχραιμία, βγαίνοντας έξω από το όχημα.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d

— Formula 1 (@F1) December 11, 2020