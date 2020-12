Σεμπαστιάν Κολτσέσκου: Η «σκοτεινή» ζωή και καριέρα του διαιτητή που τίναξε στον αέρα το Παρί-Μπασακσεχίρ με το «negrou»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ρουμάνος διαιτητής Σεμπαστιάν Κολτσέσκου χθες το βράδυ έστρεψε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας για λόγο όμως που θα απευχόταν να είχε συμβεί.

Ως τέταρτος διαιτητής στον αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Μπασακσεχίρ προκάλεσε την πρώτη διακοπή αγώνα Champions League για ρατσιστικό σχόλιο.

Το παιχνίδι τινάχτηκε στον αέρα και μάλιστα ο Κολτσέσκου αποχώρησε από τα αποδυτήρια με συνοδεία τεσσάρων σωματοφυλάκων της UEFA οι οποίοι παρέμειναν και στο ξενοδοχείο όπου έμεινε.

PSG vs Istanbul Basaksehir suspended following alleged instance of racism on the part of the 4th official towards the Turkish side’s assistant manager, Pierre Webo. pic.twitter.com/RBfWl31sLt

Ο Ρουμάνος ρέφερι σύμφωνα με την ιστοσελίδα «ProSport», μίλησε στους φίλους του μετά τον αγώνα για τα όσα συνέβησαν, ξεκαθαρίζοντας τους πως σε καμία περίπτωση δεν είναι ρατσιστής.

«Απλώς προσπαθώ να είμαι καλά. Δεν πρόκειται να διαβάσω κανένα άρθρο στο ίντερνετ αυτές τις μέρες. Όποιος με ξέρει γνωρίζει ότι δεν είμαι ρατσιστής. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της η ευρωπαϊκής ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανάρτησε στο tweet της ότι: «Ο ρατσισμός και κάθε μορφής διάκριση δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο»…

Στην Ρουμανία τα media έκαναν λόγο για έναν συναισθηματικά «εύθραυστο» άνθρωπο, ο οποίος είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει δύο φορές πριν από 12 χρόνια.

Μάλιστα αναφέρθηκε πως η φράση που χρησιμοποίησε, «ala negrou» (ο μαύρος), για να δείξει στον διαιτητή ποιος δημιούργησε πρόβλημα στον πάγκο των φιλοξενουμένων κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι η μοναδική που υπάρχει για τον φυλετικό προσδιορισμό στην ρουμάνικη γλώσσα και δεν θεωρείται ρατσιστική -το ‘negrοu’ μεταφράζεται ως μαύρος, σκοτάδι, σκούρος, νέγρος, μαυρισμένος, κρυμμένος, βρώμικος, μελαψός.

Το μόνο σίγουρο είναι πως τα όσα συνέβησαν στο ματς είναι το τελευταίο επεισόδιο σε μία ταραχώδη ζωή και καριέρα.

Στις 20 Αυγούστου διαιτήτευσε την αναμέτρηση Πόλι Ιάσι-Χίντια Ταργκοβίστε ,έναν αγώνα που όλα είχαν κυλήσει ήρεμα, ωστόσο επιστρέφοντας στα αποδυτήρια όταν άνοιξε το κινητό του πληροφορήθηκε ότι «ο πατέρας πέθανε…» όπως ανέφερε το λιτό μήνυμα της αδερφής του.

Ένα χρόνο νωρίτερα είχε χάσει τη μητέρα του, ενώ στο μεσοδιάστημα βίωσε κι ένα δύσκολο (όπως γράφουν τα ρουμανικά ΜΜΕ) διαζύγιο.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν τα τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές από τη Ρουμανία, ο Κολτσέσκου δεν ευτύχησε στην προσωπική του ζωή. Παντρεύτηκε για πρώτη φορά το 2007, έπειτα από μια σχέση οκτώ ετών, αλλά ο γάμος διήρκησε λίγους μήνες.

Έχοντας υποβιβαστεί στη 2η κατηγορία των διαιτητών, το 2008 επανήλθε, αλλά το διαζύγιο τον είχε επηρεάσει ψυχολογικά και έπειτα από μία κακή διαιτησία, επιχείρησε δύο φορές να αυτοκτονήσει.

Την πρώτη τον σταμάτησαν οι φίλοι του. Τη δεύτερη, όταν επιχείρησε να πηδήξει από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον 3ο όροφο, οι γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία. «Μην μπει κανείς μέσα, αφήστε με ήσυχο…» φώναζε ο ίδιος στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον πρόλαβαν, πριν πηδήξει στο κενό.

Το 2012, ενώ ήταν έτοιμος για τον δεύτερο γάμο του και είχαν κανονιστεί τα πάντα η νύφη το… έσκασε. Τελικά δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκε ξανά κι απέκτησε μια κόρη αλλά και αυτός ο γάμος κατέληξε σε διαζύγιο.

Ο Κολτσέσκου από το 2006 είναι σταθερό μέλος της διαιτητικής ομάδας του Οβίντιου Χατζεγκάν του κορυφαίου σύγχρονου Ρουμάνου διαιτητή, όμως έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για αρνητικό λόγο.

«Ολόκληρη η καριέρα του είναι γεμάτη σκοτεινές στιγμές. Μπορεί να είναι πραγματικά ταλαντούχος, αλλά ένας διαιτητής πάνω απ’ όλα πρέπει να είναι αμερόληπτος. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι ένας διαιτητής θα κάνει ανθρώπινα λάθη, ωστόσο ο Κολτσέσκου δεν υπήρχε παιχνίδι στο οποίο να μη διαμόρφωσε άμεσα το αποτέλεσμα με τις παρεμβάσεις του» δήλωσε ο Αντριάν Πορομπέιου, παλαίμαχος Ρουμάνος διαιτητής.

Ο μοιραίος αγώνας

Στο 13ο λεπτό του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Μπασακσεχίρ ο Κολτσέσκου ενημέρωσε τον πρώτο διαιτητή Οβίντιου Χατζεγκάν για διαμαρτυρίες στον πάγκο των φιλοξενούμενων κι όταν αυτός βρέθηκε δίπλα του, για να του δείξει ποιος δημιούργησε το πρόβλημα, ο Κολτσέσκου του είπε στη μητρική τους γλώσσα: «ala negrou» (ο μαύρος).

Ο παίκτης της Μπασακσεχίρ, Ντεμπά Μπα, πλησίασε τους παίκτες της Παρί για να τους εξηγήσει τι συνέβη σε έξαλλη κατάσταση. Εμπαπέ και Νεϊμάρ έδειξαν να καταλαβαίνουν απόλυτα και πήραν το μέρος των ανθρώπων της Μπασακσεχίρ, ο τεχνικός διευθυντής της Παρί, Λεονάρντο κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, όπως λίγο αργότερα και ο ιδιοκτήτης της γαλλικής ομάδας, οι ομάδες αποχώρησαν για τα αποδυτήρια και το ματς διακόπηκε…

Το τραγικό είναι ότι ο 43χρονος Κολτσέσκου κατάφερε να υπογράψει το χειρότερο δυνατό επίλογο σε μια καριέρα 24 ετών.

Το ματς στο Παρίσι θα ήταν κι η τελευταία διαιτητική παρουσία του σε διεθνές επίπεδο, καθώς ο Κύρος Βασσάρας, αρχιδιαιτητής του ρουμανικού ποδοσφαίρου ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι ο Κολτσέσκου θα βγει από τις λίστες των διεθνών διαιτητών, κάνοντας χώρο για νεότερους…

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020