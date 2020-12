Τέλος από την Παρί ο… βασιλιάς των ερωτικών σκανδάλων Χεσέ Ροντρίγκεθ

Newsroom eleftherostypos.gr

Στα «πράσα» με τη γυναίκα πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης έπιασε τον Χεσέ Ροντρίγκεθ η πρώην σύζυγός του και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει την… οργή της. Και σαν να μην φτάνει αυτό η Παρί Σεν Ζερμέν έλυσε το συμβόλαιό με τον επιθετικό.

Ήταν το 2016 όταν η Παρί Σεν Ζερμέν έδινε 25 εκατ. ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτησει του Χεσέ.

Ο Ισπανός επιθετικός πήγε στο Παρίσι μαζί με την σύζυγό του, Άουρα Ρουίθ με την οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.



Ο Ισπανός επιθετικός όμως δεν μπόρεσε να σταθεί ισάξιος των προσδοκιών των Γάλλων με αποτέλεσμα να λυθεί το συμβόλαιο του και να μείνει ελεύθερος την Κυριακή.

Paris Saint-Germain and @JeseRodriguez10 have agreed to terminate the player's contract, which was due to expire on June 30, 2021https://t.co/D3lOPbYdfm

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 6, 2020