Formula 1 -Ρομέν Γκροζάν: Είδα τον θάνατο να έρχεται

Ο Ρομέν Γκροζάν δήλωσε ότι «είδα τον θάνατο να έρχεται», καθώς προσπαθούσε να βγει από το φλεγόμενο μονοθέσιό του μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε στο κυριακάτικο γκραν πρι του Μπαχρέιν και πως «για τα παιδιά μου, είπα στον εαυτό μου ότι έπρεπε να βγώ».

Ο «πιλότος» της Haas χτύπησε στις μπαριέρες μετά τη στροφή 3 στον πρώτο γύρο του αγώνα, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να κοπεί στα δύο και στη συνέχεια να πιάσει φωτιά.

Ο Γάλλος κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, αλλά στην πρώτη συνέντευξή του μετά το ατύχημα αποκάλυψε ότι είχε χρόνο να σκεφτεί τα παιδιά του και ακόμη και τον αείμνηστο τρις παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα Ένα, Νίκι Λάουντα, ο οποίος πλησίασε το θάνατο μετά από το σοβαρό ατύχημα που είχε ο ίδιος στο γερμανικό γκραν πρι του 1976 στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020