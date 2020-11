Ο Mike Tyson επέστρεψε στα ρινγκ 15 χρόνια μετά – Κυνήγησε το νοκ άουτ, έμεινε στην ισοπαλία με τον Roy Jones Jr.

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας Mike Tyson απ’τα παλιά εμφανίστηκε στην Καλιφόρνια μετά από 15 ολόκληρα χρόνια αποχής απέναντι στον Roy Jones Jr.

Το τέρας του Μπρούκλιν μπορεί να μετράει 54 έτη, ωστόσο τα στοιχεία που τον καταξίωσαν δεν έχουν χαθεί στο πέρασμα του χρόνου.

Αν εξαιρέσει κανείς πως υπολείπεται δύναμης και έκρηξης σε σχέση με το παρελθόν κάτι που είναι φυσιολογικό, ο Tyson είχε την διάθεση να ρίξει στο καναβάτσο τον Jones και το κυνήγησε μέχρι τέλους. Αντίθετα ο Jones δεν φαινόταν να έχει διάθεση να ρισκάρει, ακολουθώντας την πάγια τακτική να πηγαίνει το παιχνίδι στα κλιντς.

Τελικά η μάχη έληξε ισόπαλη, σε ένα ματς που θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν δυνατό σπάρινγκ και σίγουρα όχι αγώνας επίδειξης. “Είμαι ικανοποιημένος με την ισοπαλία, διότι διασκέδασα τον κόσμο και είμαι χαρούμενος γι’αυτό”, δήλωσε ο αειθαλής Tyson.

