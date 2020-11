Σοκ στον Ολυμπιακό: Χάνει τον Βαλμπουενά για 3 εβδομάδες

Newsroom eleftherostypos.gr

Χωρίς τον Ματιέ Βαλμπουενά θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στα υπόλοιπα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται τις επόμενες 2-3 εβδομάδες!

Unfortunately, I got injured in practice and I will miss the next few weeks.

I remain 100% behind the team as usual! Let’s go #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/4FiwY5JIdY

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) November 19, 2020