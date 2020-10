Γκραν Πρι Πορτογαλίας: Ο Χάμιλτον στην pole position [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

O έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, εξασφάλισε την pole position στο πρώτο γκραν πρι της Πορτογαλίας σε 24 χρόνια, με τον «ομόσταυλό» του στη Mercedes, Βάλτερι Μπότας, να συμπληρώνει την πρώτη γραμμή εκκίνησης.

Η σημερινή pole position είναι η 12η σε ισάριθμους αγώνες της εφετινής αγωνιστικής περιόδου για τους πρωταθλητές των κατασκευαστών και η 97η (ρεκόρ) στην καριέρα του Χάμιλτον στη Φόρμουλα Ένα, o οποίος έχει την ευκαιρία αύριο να πανηγυρίσει την 92η νίκη του και να γράψει Ιστορία (θα προσπεράσει τον κορυφαίο όλων εποχών Μίκαελ Σουμάχερ).

Ο Μαξ Φερεστάπεν της Red Bull θα εκκινήσεις από την τρίτη θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ θα δει τη Ferrari του στην τέταρτη.

