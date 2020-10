ΝΒΑ: Επέστρεψαν στον θρόνο τους οι Λέικερς!

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι Λέικερς επέστρεψαν στον θρόνο τους και για 17η φορά στην Ιστορία τους στέφθηκαν πρωταθλητές ΝΒΑ.

Το Λος Αντζελες στο Game 6 ήταν καταιγιστικό και επικράτησε με 106-93 των Χιτ κάνοντας το 4-2 στη σειρά.

Οι πρωταθλητές βρήκαν αντίσταση μόνο για ένα δωδεκάλεπτο, ενώ έφτασαν τη διαφορά και στους 36 πόντους. Πρωτεργάτης των Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς με 28 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

“I look forward to celebrating with you. Until then, I will bring back the trophy to Los Angeles, where it belongs.” – @JeanieBuss pic.twitter.com/BWu0Jns4Eb

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020