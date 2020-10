Πολύ ξύλο μεταξύ αντιπάλων σε αγώνα του ΝLF επειδή ο ένας χώρισε με την αδελφή του άλλου

Newsroom eleftherostypos.gr

Η κόντρα του Jalen Ramsey των Los Angeles Rams με τον Golden Tate των New York Giants συνεχίστηκε και μετά το τέλος του αγώνα.

Ροντέο… Μόνο αυτό μπορεί να πει κάποιος, βλέποντας τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο NFL μετά τον κυριακάτικο αγώνα των Los Angeles Rams με τους New York Giants, όταν οι Jalen Ramsey και Golden Tate πλακώθηκαν στο ξύλο.

Αφορμή δεν ήταν κάποιο περιστατικό που έγινε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού των δύο ομάδων, αλλά κάτι εξωαγωνιστικό.

Το story του καυγά

Ο Jalen Ramsey είχε σχέση με την αδελφή του Golden Tate, την Breanna, με την οποία μάλιστα έχει κάνει και δύο παιδιά. Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της όμως, στο δεύτερο, την χώρισε και τον περασμένο Οκτώβριο, πόσταρε στα social media μία φωτογραφία με το νέο του αμόρε, την χορεύτρια Monica Giavanna.

Κάτι που επισημάνθηκε στον Tate από έναν follower του, με τον άσο των New York Giants να απαντά: «Ξέρει οτι θα με συναντήσει». Αυτή η συνάντηση λοιπόν έγινε την Κυριακή, στη νίκη των Los Angeles Rams με 17-9.

Με το σφύριγμα της λήξης, ο ένας κατευθείαν πήγε πάνω στον άλλον και ξεκίνησαν να παίζουν μπουνιές, ενώ όπως ανέφερε το TMZ, ο Ramsey περίμενε έξω από τα αποδυτήρια τον Tate, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε συνέχεια στο ξύλο.

Clear video: A massive fight broke out on the field after the #Giants/#Rams game between Jalen Ramsey and Golden Tate. Punches were thrown.

There is some ugly family drama between those two dating back to last Summer.

(video via @FieldYates)

pic.twitter.com/J5VrpHHqqw

— NFL Update (@MySportsUpdate) October 4, 2020