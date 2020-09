To fair play της χρονιάς: Τον άφησε να τερματίσει πρώτος γιατί έκανε… λάθος! [βίντεο]

Ο συναθλητής του, Ντιέγκο Μέντριγκα, τον προσπέρασε και αντιλαμβανόμενος το λάθος του Τιγκλ σταμάτησε λίγα μέτρα πριν την γραμμή τερματισμού, έτσι ώστε να τερματίσει πρώτος ο Βρετανός και να πάρει αυτός την 3η θέση στο βάθρο, σε μία πράξη που αποτελεί την επιτομή όλων αυτών που πρεσβεύει το «ευ αγωνίζεσθαι».

Όπως είναι λογικό η πράξη του Μέντριγκα έγινε αμέσως viral και ο Τιγκλ του έσφιξε το χέρι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. «Βλέποντας ότι έκανε λάθος, ασυναίσθητα σταμάτησα. Το άξιζε», ανέφερε ο 21χρονος Ισπανός δρομέας με το πέρας του αγώνα.

When Spanish triathlete Diego Méntriga noticed that British triathlete James Teagle went the wrong way before finish line of Santander Triathlon,Mentriga waited for him so he could take what he says is his deserved 3rd place.“He was in front of me the whole time.He deserved it.” pic.twitter.com/5Mo52QZ3rJ

