Με λέμφωμα Hodgkin διαγνώστηκε η τενίστρια Κάρλα Σουάρεθ Ναβάρο – Η συγκινητική ανάρτηση

Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του παγκοσμίου τένις η ανάρτηση της Κάρλα Σουάρεθ Ναβάρο στα social media, με την οποία ενημερώνει ότι διαγνώστηκε πρόσφατα με λέμφωνα Hodgkin.

Ο «Γολγοθάς» ξεκινά για την 31χρονη Ισπανίδα, πρώην νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες για έξι μήνες. Στην ανάρτηση που ανέβασε στο διαδίκτυο εκφράζει την αισιοδοξία πως θα βγει νικήτρια από τη δύσκολη μάχη που καλείται να δώσει.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻

Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh

— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020