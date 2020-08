Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα Τζιοβινάτσι – Ράσελ και νέος θρίαμβος του Χάμιλτον

Newsroom eleftherostypos.gr

Λιούις Χάμιλτον και Mercedes δεν έχουν αντίπαλο ούτε εφέτος! Ο Βρετανός τερμάτισε από εκεί όπου εκκίνησε στην βελγική πίστα του Σπα και με την 89η νίκη της καριέρας του και 5η στο τρέχον παγκόσμιο πρωτάθλημα (σε 7 αγώνες) έφτασε ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του 7ου τίτλου του.

Η Mercedes έκανε το 1-2 στο Βέλγιο, καθώς ο Βάλτερι Μπότας τερμάτισε στην 2η θέση, ενώ το πόντιουμ συμπλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.

Αντίθετα, νέα απογοήτευση για τους φίλους της Ferrari, που είδαν τους δύο οδηγούς της ιταλικής ομάδας, Σεμπάστιαν Φέτελ και Σαρλ Λεκλέρκ να μένουν εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας!

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι: Ρικιάρντο, Οκον, Αλμπον, Νόρις, Γκασλί, Στρολ και Πέρες, ενώ ο Ρικιάρντο έκανε τον ταχύτερο γύρο κερδίζοντας έναν επιπλέον βαθμό. Τον αγώνα πάντως λίγο έλειψε να επισκιάσει το τρομακτικό ατύχημα που είχαν ο Τζιοβινάτσι με τον Ράσελ. Ο Ιταλός πιλότος έχασε τον έλεγχο της Alfa Romeo στη διάρκεια του 10ου γύρου, χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα στα προστατευτικά με αποτέλεσμα να διαλυθεί το μονοθέσιό του. Κι ο Βρετανός που τον ακολουθούσε δεν μπόρεσε να αποφύγει μια ρόδα που ξεκόλλησε από την Alfa Romeo κάτι που τον έστειλε πάνω στα προστατευτικά. Το ευχάριστο είναι πως και οι δυο οδηγοί βγήκαν σώοι από αυτό το ατύχημα.

Good to see both drivers look ok 👍#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/JFZMuWIY75

— Formula 1 (@F1) August 30, 2020