Τρομακτικές εικόνες στο moto2: «Εκτοξεύτηκε» οδηγός μετά από σύγκρουση με πεσμένη μηχανή

Ένα τρομακτικό ατύχημα συνέβη στον αγώνα για το Moto 2 στην Αυστρία ευτυχώς χωρίς να θρηνήσουμε θύματα.

Όλα έγιναν μετά την πτώση του Enea Bastianini που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, στην προσπάθεια του να βγει από μια στροφή και έπεσε στο οδόστρωμα. Ο Bastianini απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο και προσπάθησε να μην «μπει εμπόδιο» στους αντιπάλους του. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε και με την μηχανή του η οποία σερνόταν στην άσφαλτο και μάλιστα λίγο μετά την στροφή.

Εκείνη την στιγμή ο Μαλαισιανός αναβάτης Hafizh Syahrin δεν κατάφερε να αποφύγει τη μηχανή του Bastianini με αποτελεσμένα να πέσει πάνω της με τον τον Μαλαισιανό να εκσφενδονίζετε αρκετά μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης ενώ οι δύο μηχανές να γίνονται κυριολεκτικά κομμάτια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση στην επίσημη σελίδα του MotoGP, ο Syahrin είναι καλά στην υγεία του.

Medical Info Update 📋

Pelvic contusion for #Moto2 rider #55 @Hafizh_pescao55 but first scan does not reveal big fracture.

Will go to hospital for further observations and checks

#AustrianGP 🇦🇹@BuletinTV3 pic.twitter.com/r9sVeGEz1A

— Hasnida Hanim Ahmad Kamil TV3 (@hanimNewsMPB) August 16, 2020