Θετικός στον κορωνοϊό ο Δημήτρης Ιτούδης – Η ανακοίνωση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Δημήτρης Ιτούδης, όπως ανακοίνωσε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Παράλληλα, η ρωσική ομάδα γνωστοποίησε ότι η σύζυγος και η κόρη του Έλληνα τεχνικού ήταν αρνητικές στο τεστ για τον ιό Covid-19.

The Greek specialist will get treated at home, at Athens, he did not need to be hospitalized. Because of his rehabilitation he has to miss the first part of the Army Men training camp, Mr.Itoudis will join the team later.

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 7, 2020