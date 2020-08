Ο Κασίγιας ανακοίνωσε κι επίσημα την αποχώρησή του από την ενεργό δράση

Newsroom eleftherostypos.gr

Tην αποχώρησή του από την ενεργό δράση, σε ηλικία 39 ετών, επισημοποίησε σήμερα (4/8) ο Ίκερ Κασίγιας.

Η επιλογή του -παλαίμαχου πλέον- Ισπανού τερματοφύλακα να «κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του» δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς απείχε από τους αγώνες για περισσότερο από ένα χρόνο, ύστερα από το έμφραγμα που υπέστη στην προπόνηση της Πόρτο την Πρωτομαγιά του 2019.

«Σήμερα είναι μια από τις πιο σημαντικές και τις πιο δύσκολες ημέρες της αθλητικής ζωή μου: η στιγμή να πω “αντίο” έφτασε» αναφέρει ο Κασίγιας σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη διάρκεια της καριέρας του ο «Άγιος Ίκερ» πανηγύρισε την κατάκτηση 25 τίτλων, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι το Μουντιάλ του 2010 και τα EURO του 2008 και του 2012 με την εθνική Ισπανίας, καθώς και τα τρία Champions League (2000, 2002, 2014) με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

OFFICIAL: Legendary goalkeeper Iker Casillas has announced his retirement from professional football 🧤 pic.twitter.com/ahnEqaOAcl

— B/R Football (@brfootball) August 4, 2020