Αποστομωτική απάντηση Αντετοκούνμπο για τα ρατσιστικά σχόλια: Με χαμόγελο θα αλλάξεις τον κόσμο!

«Χρησιμοποιήστε το χαμόγελό σας για να αλλάξετε τον κόσμο. Μην αφήσετε τον κόσμο να αλλάξει το χαμόγελό σας».

Με αυτή τη φράση έστειλε το μήνυμά του ο MVP του ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω social media. Μάλιστα, συνόδευσε το μήνυμα με φωτογραφίες οι οποίες τον δείχνουν να απολαμβάνει την προπόνηση των Μπακς στο Ορλάντο.

Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile. pic.twitter.com/WbNJzvOefO

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2020