Σάλος στη Γερμανία: Ο Νόιερ τραγουδάει φασιστικό άσμα

Χαμός στην Γερμανία με βίντεο που δείχνει τον τερματοφύλακα της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής ομάδας, Μάνουελ Νόιερ, να τραγουδάει ένα… φασιστικό άσμα κατά την διάρκεια των διακοπών του στην Κροατία.

Στις διακοπές, είναι φυσιολογικό να χαλαρώνεις, ακόμα και σε σημείο… υπερβολής. Και ο Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος σημειωτέον δεν γνωρίζει κροατικά, εντοπίστηκε να σιγοντάρει ένα τραγούδι που είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές στην ακροδεξιά.

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Γερμανίας, λοιπόν, τραγουδάει το «Lijepa li si», κομμάτι του συγκροτήματος «Thompson», πολύ δημοφιλές ανάμεσα στους νεοναζί και με επικεφαλής τον Μάρκο Πέτκοβιτς, ο οποίος έχει δηλώσει δημοσίως θαυμαστής της Ούστασε.

Μιας φασιστικής, ρατσιστικής, υπερεθνικιστικής και τρομοκρατικής οργάνωσης, που έδρασε στην αρχική της μορφή, μεταξύ 1929 και 1945 και τα μέλη της δολοφόνησαν εκατοντάδες χιλιάδες Σέρβους, Εβραίους και Ρομά καθώς και πολιτικούς αντιφρονούντες στη Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η εφημερίδα «Bild» δημοσίευσε το συγκεκριμένο βίντεο, επισημαίνοντας ότι ο Νόιερ δεν γνωρίζει κροατικά, αλλά δεν αποκλείει την πιθανότητα να ξέρει το συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο προωθεί τον φασισμό και καμαρώνει για τον θαυμασμό του προς τον Αδόλφο Χίτλερ.

Η «Bild» αποδίδει την επιλογή του τόπου διακοπών του Νόιερ στον προπονητή τερματοφυλάκων της Μπάγερν, Τόνι Ταπάλοβιτς, ο οποίος και τον συνοδεύει.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.

Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ

— 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020