«Κλείδωσε»: Στο Μολινό στις 5 Αυγούστου το Γουλβς-Ολυμπιακός

Η ρεβάνς του 1-1 του Φαλήρου μεταξύ Γουλβς και Ολυμπιακού θα διεξαχθεί στο «Μολινό».

Την είδηση έκανε γνωστή ο Κώστας Βερνίκος, ο οποίος εκπροσωπεί τους ερυθρόλευκους στις διεθνείς κληρώσεις και στο εξωτερικό γενικότερα.

«Γουλβς-Ολυμπιακός. Στο Μολινό. Οι αρχές της Μεγάλης Βρετανίας παρείχαν γραπτές διαβεβαιώσεις στην UEFA, αλλά αν κάτι αλλάξει μέχρι τις 5 Αυγούστου, τότε αυτόματα θα διεξαχθεί στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Wolves – OlympiacosFC. In Molineux Stadium. UK authorities provided written guarantees to UEFA. But if something will be changed till August the 5th, then automatically in GER

— kostas.Vernikos (@KVernikos) July 9, 2020