Φόρμουλα Ένα: «Άπιαστος» ο Μπότας στο γκραν πρι της Αυστρίας!

Ο Βαλτέρι Μπότας της Mercedes τερμάτισε πρώτος στο γκραν πρι της Αυστρίας, στην πίστα του Σπίλμπεργκ, το πρώτο της νέας σεζόν του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ενα, που διεξήχθη χωρίς την παρουσία θεατών, μετά τη διακοπή των αγώνων λόγω της πανδημίας.

Ο Φινλανδός πιλότος πήρε την πρώτη νίκη της αγωνιστικής χρονιάς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γάλλο, Σαρλ Λεκλέρκ, της Ferrari, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Βρετανός, Λάντο Νόρις, της McLaren, ο οποίος ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο των νικητών.

Valtteri Bottas takes the first win of the season for the second consecutive year! 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 @ValtteriBottas @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/5teSfAYGms

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020