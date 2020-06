Λίβερπουλ: Τα κλάματα on air του Γιούργκεν Κλοπ και οι ύμνοι του θρυλικού Νταλγκλίς

Newsroom eleftherostypos.gr

Ξέσπασε σε κλάματα ο ο Γιούργκεν Κλοπ λίγη ώρα μετά την μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος της Premier League από την Λίβερπουλ.

Ο Γερμανός προπονητής εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και ξέσπασε σε δάκρυα ευτυχίας για το σπουδαίο κατόρθωμα, έχοντας στο διπλανό παράθυρο τον Κένι Νταλγκλίς, στον οποίο και αφιέρωσε τον τίτλο από κοινού με την έτερη δόξα του συλλόγου, Στίβεν Τζέραρντ.

This man is everything that embodies Liverpool Football Club.

Thank you, Jurgen ❤️

pic.twitter.com/WGLxA9a1Qm

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 25, 2020