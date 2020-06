Premier League: Το «γκολ του αιώνα» δε μέτρησε στο 0-0 της Αστον Βίλα με την Σέφιλντ

Newsroom eleftherostypos.gr

Τρεις μήνες μετά το τελευταίο ματς, η Premier League επανάρχισε σήμερα με την πρώτη από τις δύο εξ΄ αναβολής αναμετρήσεις της 28ης ημέρας, ανάμεσα στην Αστον Βίλα και στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ενώ ο κορονοϊός εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τη Μεγάλη Βρετανία, το κατά αρκετούς κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου ξεκίνησε και πάλι, χωρίς, όμως, γκολ, μιας και το 0-0 στο άδειο «Βίλα Παρκ» σημάδεψε τις προσπάθειες των 22 ποδοσφαιριστών.

Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, «φωνάζουν» δικαίως για την φάση λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ ο γκολκίπερ της Αστον Βίλα μπλόκαρε τη μπάλα, αλλά πέρασε ολόκληρος μαζί της την γραμμή του τέρματος, χωρίς να μετρήσει το γκολ.

Ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ αγνόησε την ένδειξη “Γκολ” μέσω της υπηρεσίας “Goal Line Technology” και διέταξε να συνεχιστεί κανονικά το ματς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων προς τον έμπειρο ρέφερι.

