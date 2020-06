Επίσημο: Έτσι θα είναι το νέο Champions και Europa League – Τι θα γίνει με το Γουλβς-Ολυμπιακός

Newsroom eleftherostypos.gr

Ωρα Champions League, ώρα Europa! Η UEFA και ο ισχυρός άνδρας της, Αλεξάντερ Τσέφεριν προέβη σε επίσημες ανακοινώσεις για τις διοργανώσεις, οι οποίες διακόπηκαν τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί ένα τουρνουά… οκτώ ομάδων με μονά ματς, απ’ όπου θα προκύψει ο μεγάλος νικητής. «Το ποδόσφαιρο οδηγεί την επιστροφή σε μια πιο φυσιολογική ζωή στην Ευρώπη» ήταν το μήνυμα του Προέδρου της UEFA.

Η Πορτογαλία και η Γερμανία είναι οι χώρες που θα φιλοξενήσουν Final – 8 τόσο στο Champions League όσο και στο Εuropa αντίστοιχα!

Αυτό του Champions League θα διεξαχθεί στη Λισαβόνα από τις 12 έως και τις 23 Αυγούστου, όταν και θα λάβει χώρα ο μεγάλος τελικός. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία θέλει στις 10 Ιουλίου να είναι σε θέση να κάνει την κλήρωση για τα ζευγάρια των προημιτελικών. Υπενθυμίζεται πως από τη φάση των «16» απομένουν οι ρεβάνς των ζευγαριών Γιουβέντους – Λυών, Μπαρτσελόνα – Νάπολι, Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια θα διεξαχθούν 7-8 Αυγούστου, όμως σε μερικές εβδομάδες θα παρθεί η απόφαση για τον τόπο διεξαγωγής τους. Αν δεν γίνουν στις έδρες των γηπεδούχων, αλλά στην Πορτογαλία, τότε Πόρτο και Γκιμαράες θα φιλοξενήσουν τις αναμετρήσεις.

Οσον αφορά το Europa League, αυτό θα γίνει από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, σε Ντούισμπουργκ, Ντίσελντορφ και Γκελσενκίρχεν, με τον τελικό να διεξάγεται στην Κολωνία. Στη Γερμανία θα γίνουν και τα ζευγάρια της φάσης των «16» Ιντερ – Χετάφε και Ρόμα – Σεβίλλη, αφού δεν είχε υπάρξει πρώτο ματς για τη φάση των «16».

