Δολοφονία Φλόιντ: Σε πορεία τα αδέρφια Αντετοκούνμπο - «Δεν θέλουμε μίσος, αλλά δικαιοσύνη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει περάσει πολύ δύσκολα στην ζωή του, πριν φθάσει στην κορυφή του κόσμου. Ο Ελληνας άσος, με καταγωγή από την Νιγηρία, είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, σε οικονομικό επίπεδο, όμως η οικογένεια του φρόντισε να τον «οπλίσει» -όπως και τα αδέλφια του- με αξίες και ιδανικά, όπως ο σεβασμός και η αλληλεγγύη.

Ο Giannis έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν ξεχνά ποτέ αυτά τα χρόνια και πως αποτελούν οδηγό για την ζωή και την εξέλιξη του. Και φρόντισε να το αποδείξει για ακόμη μία φορά, καθώς -μαζί με την οικογένεια του- συμμετείχε σε ειρηνική διαδήλωση κατά του ρατσισμού στο Μιλγουόκι.

