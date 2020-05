Ηχηρό μήνυμα Αντετοκούνμπο για τη δολοφονία Φλόιντ: «Φτάνει πια! Ώρα για αλλαγή»

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι αθλητές (νυν και πρώην) και όχι μόνο από ολόκληρο τον πλανήτη και ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μάτζικ Τζόνσον) εξέφρασαν τον αποτροπιασμό, αλλά και την οργή τους για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Μέσω του Twitter πήρε θέση και το μεγάλο αστέρι του Μιλγουόκι, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος εξέφρασε τα συναισθήματά του για το τραγικό γεγονός που συνέβη πριν από μερικές μέρες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Η κατάσταση στις ΗΠΑ έχει… ξεφύγει, με τις διαδηλώσεις και τα ακραία περιστατικά σε πολλές πόλεις της χώρας να αποτελούν τον κανόνα των τελευταίων ημερών. Με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί ο Έλληνας διεθνής άσος πήρε θέση:

«Αλήθεια δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια πώς νιώθω, αλλά ένα πράγμα που σίγουρα ξέρω είναι πως φτάνει πια. Είναι ώρα για αλλαγή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Greek Freak, ο οποίος συνόδευσε το τιτίβισμά του με το όνομα του Τζορτζ Φλόιντ και του Αχμάντ Άρμπερι (δολοφονήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, σε μία πράξη που είχε ρατσιστικό περιεχόμενο) ως hashtag.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery

