Συγκλόνισε ο Γουίλκινς: «Εδώ μένει μαύρος, αυτιστικός, μην πυροβολείτε»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ντομινίκ Γουίλκινς εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του για όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς.

Ο θρυλικός ΝΒΑερ – και άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού την σεζόν 1995/96 – παρέθεσε μία φωτογραφία από ένα σπίτι, έξω από το οποίο υπάρχει η εξής επιγραφή:

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Ένας αυτιστικός άντρας ζει εδώ. Δεν ξέρει τι είναι αστυνομικός ή τι είναι όπλο. Κάνει δυνατούς θορύβους. Δεν θα σας πειράξει! Δεν καταλαβαίνει λέξεις ή εντολές. Α, ναι: Είναι μαύρος».

Στο σχόλιο ο Ντομινίκ έγραψε: «Αυτή είναι η νέα μας πραγματικότητα!!! Πρέπει να τα πάμε καλύτερα ως κοινότητα».

This is our new reality!!!!! We have to do better as a society pic.twitter.com/RjGDAR4gSu

— Dominique Wilkins 🏀 (@DWilkins21) May 27, 2020