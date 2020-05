Τσιτσιπάς : Παίζει τένις με… τηγάνι τις ημέρες της καραντίνας

View this post on Instagram

Πάντα υπάρχει τρόπος να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, πάντα υπάρχει τρόπος να κινηθούμε! Εγώ παίζω τένις χωρίς ρακέτα, εσύ @manolo, @eleftherios_petrounias, @kristian_gkolomeev; #MoveMoreAtHome by @rexonagr #Rexona #MovementChampion