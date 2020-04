The Last Dance: Ο Τζόρνταν αποκάλυψε τα πάρτι με κοκαΐνη και γυναίκες των Μπουλς

«Με βοήθησε πολύ, όσον αφορά τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίζω το παιχνίδι. Όταν μιλάνε για τον Μάικλ Τζόρνταν, πρέπει να μιλάνε και για τον Σκότι Πίπεν. Δεν θα κέρδιζα χωρίς τον Σκότι Πίπεν. Και γι’ αυτόν τον θεωρώ τον καλύτερο συμπαίκτες στην ιστορία»!

“I didn’t win without Scottie Pippen. And that’s why I consider him my best teammate of all-time.” – Michael Jordan#TheLastDance on ESPN pic.twitter.com/OQMJCf3MOl

— NBA (@NBA) April 20, 2020