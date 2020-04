NBA: Πέθανε από κορονοϊό η μητέρα του Καρλ Άντονι Τάουνς

Newsroom eleftherostypos.gr

Η μητέρα του Καρλ Άντονι Τάουνς δεν κατάφερε να βγει νικήτρια στη «μάχη» με τον κορονοϊό. Η Τζάκι Τάουνς πάλευε με τον ιό για περισσότερο από ένα μήνα και σήμερα (13/4) γνωστοποιήθηκε ότι κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος τον αστέρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αλλά και τον οργανισμό των «λύκων».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τάουνς είχε αποκαλύψει μέσω instagram το οικογενειακό του δράμα, καθώς και οι δύο γονείς του είχαν διαγνωστεί θετικοί στην COVID-19, ενώ η μητέρα του είχε τεθεί από τους θεράποντες ιατρούς σε τεχνητό κώμα.

Ο πατέρας του 24χρονου, πάντως, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν, ακολουθώντας αγωγή στο σπίτι, καθώς είχε παρουσιάσει σημαντική βελτίωση η κατάστασή του.

The NBA family mourns the passing of Jacqueline Cruz, loving mother to Karl-Anthony Towns.

Jacqueline was beloved around the NBA and a great source of strength and inspiration for her family.

We extend our deepest condolences to the Towns family during this difficult time. pic.twitter.com/iPiM2c7EeN

— NBA (@NBA) April 13, 2020