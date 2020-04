Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μοντέλο του GQ! [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι το κεντρικό πρόσωπο στο βίντεο που ανάρτησαν οι Μιλγουόκι Μπακς το βράδυ της Κυριακής (12/4) στους λογαριασμούς τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Οι Μπακς έδειξαν μια φωτογραφία του Θανάση Αντετοκούμπο πριν από δύο χρόνια, στην οποία φορά ροζ κουστούμι και κάλεσαν τους Τζορτζ Χιλ, Ρόμπιν Λόπεζ, Κάιλ Κόρβερ και βέβαια τον αδελφό του, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καταθέσουν την άποψή τους…

«Το λέμε η στολή του Ροζ Πάνθηρα,» σχολίασε ο “Greek Freak” γελώντας! Το σχόλιο των Μιλγουόκι Μπακς στη σχετική ανάρτηση πάντως ανέφερε: «Αν δεν ήταν μπασκετμπολίστας, θα μπορούσε να είναι μοντέλο του “GQ”!»

“If he wasn’t a basketball player, he could be a GQ model.” 😂 pic.twitter.com/FOjtjCfoAC

— Milwaukee Bucks (at 🏠) (@Bucks) April 12, 2020