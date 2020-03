Πέθανε ο Φρεντ Νιλ των Harlem Globetrotters

Newsroom eleftherostypos.gr

Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, στο σπίτι του έξω από το Χιούστον, ο Φρεντ «Κέλι» Νιλ, εκ των εμβληματικών μελών των Harlem Globetrotters.

Βασικό μέλος τους για 22 χρόνια (1963-1985), πήρε μέρος σε περισσότερους από 6.000 αγώνες επίδειξης σε 97 χώρες, παίρνοντας το παρατσούκλι «Κέρλι», εξαιτίας του ξυρισμένου κεφαλιού του, από το μέλος του «Τρίο Στούτζες», Κέρλι Χάουαρντ.

Ήταν ένα εκ των πέντε μελών της θρυλικής ομάδας που αποσύρθηκε η φανέλα του (22), μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Μίντοουλαρκ Λέμον 36), Μαρκίς Χέινς (20), Γκουζ Τέιτουμ (50) και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (13), οι άλλοι τέσσερις.

Fred “Curly” Neal – the Harlem Globetrotters icon known worldwide for his trademark shaved head and charismatic smile – passed away this morning in his home outside of Houston at the age of 77. pic.twitter.com/JdZa6zTvZU

— Harlem Globetrotters (@Globies) March 26, 2020